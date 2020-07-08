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Прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов к допвыборам депутата Госсовета РТ на «Радио Болгар» и «Татарстан-Новый Век»

13:00, 08.07.2020
Прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов к допвыборам депутата Госсовета РТ на «Радио Болгар» и «Татарстан-Новый Век»
Фото: Максим Платонов

Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс АО «ТРК «Новый век» на оказание услуг в период проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам депутата Государственного Совета Республики Татарстан VI созыва по Елабужскому одномандатному избирательному округу №37, которые пройдут в Единый день голосования в Татарстане 13 сентября 2020 года.

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов на радиопрограмме «Радио Болгар (Болгар радиосы)» радиоканала «Радио «Татарстан-Новый Век».

Наименование услуги

Ед. измерения

Стоимость за услугу (руб.),

вкл. НДС (20%)

Производство агитационных аудиоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— выступление кандидата в записи «Гость в студии»

(согласно жеребьевке), заказная программа

1 мин./1 сек.

2 130,00/35,5

— простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой

1 сек.

210,00

— сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами

1 сек.

260,00

— перемонтаж /перевод ролика на тат.или рус. язык

1 работа

2 265,00

Трансляция агитационных аудиоматериалов (в период с 15.08.2020 г. до 00:00 часов 12.09.2020 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

Программа, выступление

1 мин./1 сек.

1 965,00 / 32,75

Аудиоролик по индивидуальному медиаплану

(согласно жеребьевке):

— с 06:00 до 07:00, с 09:30 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00.

1 сек.

100,00*

— с 07:01- до 09:29, с 11:01 до 13:59, с 17:01 до 20:59.

1 сек.

110,00*

* Возможно смещение рекламного блока в пределах 15 мин.

420015, РТ, Казань, ул. Горького, 15, радио «БОЛГАР РАДИОСЫ»,

Коммерческий департамент, отдел продаж радио

тел/факс: (843) 570-50-95 (многоканальный)

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов на телеканале «Телевидение «Татарстан-Новый Век».

Наименование услуги

Ед. измерения

Стоимость за услугу (руб.),

вкл. НДС (20%)

Производство агитационных видеоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке) / заказной фильм / заказная программа

1 мин./1 сек.

42 000,00 /700,00

— видеооткрытка статичная

до 15 сек.

8 950,00

— видеооткрытка динамичная

до 30 сек.

14 440,00

— функциональный видеоролик из материалов Заказчика

до 30 сек.

25 900,00

— функциональный видеоролик с выездом в пределах

г. Казани

до 30 сек.

33 160,00

— сложный перемонтаж видеоматериалов

1 мин.

7 120,00

— простой перемонтаж видеоматериалов (замена звукоряда, перевод на татарский язык)

1 мин.

4 720,00

— запись готового материала на СD, DVD

до 15 мин.

4 100,00

Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 15.08.2020 г. до 00:00 часов 12.09.2020 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— программа / фильм / выступление в записи

1 мин./1 сек.

30 000,00 / 500,00

— видеоролик по индивидуальному плану

(согласно жеребьевке):

— с 05:00 до 7:59, с 10:01 до 17:29

1 сек.

268,00*

— с 8:00 до 10:00, с 17:30 до 23:00

1 сек.

392,00*

— с 23:01 до 00:30

1 сек.

182,00*

*Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.

420095, РТ. Казань, ул. Ш.Усманова,9, АО «ТРК «Новый Век»

Коммерческий департамент, отдел продаж ТВ

Тел/факс: (843) 570-51-00 (многоканальный)

ТехнологииМедиа Татарстан
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