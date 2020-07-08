Прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов к допвыборам депутата Госсовета РТ на «Радио Болгар» и «Татарстан-Новый Век»
Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс АО «ТРК «Новый век» на оказание услуг в период проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам депутата Государственного Совета Республики Татарстан VI созыва по Елабужскому одномандатному избирательному округу №37, которые пройдут в Единый день голосования в Татарстане 13 сентября 2020 года.
Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов на радиопрограмме «Радио Болгар (Болгар радиосы)» радиоканала «Радио «Татарстан-Новый Век».
Наименование услуги
Ед. измерения
Стоимость за услугу (руб.),
вкл. НДС (20%)
Производство агитационных аудиоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
— выступление кандидата в записи «Гость в студии»
(согласно жеребьевке), заказная программа
1 мин./1 сек.
2 130,00/35,5
— простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой
1 сек.
210,00
— сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами
1 сек.
260,00
— перемонтаж /перевод ролика на тат.или рус. язык
1 работа
2 265,00
Трансляция агитационных аудиоматериалов (в период с 15.08.2020 г. до 00:00 часов 12.09.2020 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
Программа, выступление
1 мин./1 сек.
1 965,00 / 32,75
Аудиоролик по индивидуальному медиаплану
(согласно жеребьевке):
— с 06:00 до 07:00, с 09:30 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00.
1 сек.
100,00*
— с 07:01- до 09:29, с 11:01 до 13:59, с 17:01 до 20:59.
1 сек.
110,00*
* Возможно смещение рекламного блока в пределах 15 мин.
420015, РТ, Казань, ул. Горького, 15, радио «БОЛГАР РАДИОСЫ»,
Коммерческий департамент, отдел продаж радио
тел/факс: (843) 570-50-95 (многоканальный)
Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов на телеканале «Телевидение «Татарстан-Новый Век».
Наименование услуги
Ед. измерения
Стоимость за услугу (руб.),
вкл. НДС (20%)
Производство агитационных видеоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
— выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке) / заказной фильм / заказная программа
1 мин./1 сек.
42 000,00 /700,00
— видеооткрытка статичная
до 15 сек.
8 950,00
— видеооткрытка динамичная
до 30 сек.
14 440,00
— функциональный видеоролик из материалов Заказчика
до 30 сек.
25 900,00
— функциональный видеоролик с выездом в пределах
г. Казани
до 30 сек.
33 160,00
— сложный перемонтаж видеоматериалов
1 мин.
7 120,00
— простой перемонтаж видеоматериалов (замена звукоряда, перевод на татарский язык)
1 мин.
4 720,00
— запись готового материала на СD, DVD
до 15 мин.
4 100,00
Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 15.08.2020 г. до 00:00 часов 12.09.2020 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
— программа / фильм / выступление в записи
1 мин./1 сек.
30 000,00 / 500,00
— видеоролик по индивидуальному плану
(согласно жеребьевке):
— с 05:00 до 7:59, с 10:01 до 17:29
1 сек.
268,00*
— с 8:00 до 10:00, с 17:30 до 23:00
1 сек.
392,00*
— с 23:01 до 00:30
1 сек.
182,00*
*Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.
420095, РТ. Казань, ул. Ш.Усманова,9, АО «ТРК «Новый Век»
Коммерческий департамент, отдел продаж ТВ
Тел/факс: (843) 570-51-00 (многоканальный)ТехнологииМедиа Татарстан
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