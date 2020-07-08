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Владелец «Спартака» не одобряет кандидатуру Евсеева на пост тренера клуба

09:18, 08.07.2020
Владелец «Спартака» не одобряет кандидатуру Евсеева на пост тренера клуба
Фото: vk.com/ufafc

Среди возможных кандидатов на пост главного тренера московского «Спартака» называется рулевой «Уфы» Вадим Евсеев. Он может сменить нынешнего тренера «красно-белых» Доменико Тедеско в случае, если гендиректором клуба станет Шамиль Газизов.

Однако к кандидатуре Евсеева скептически относится владелец «Спартака» Леонид Федун. Он не одобряет фигуру тренера «Уфы» на аналогичном посту в московской команде.

Напомним, ранее сообщалось, что Газизов входит в список возможных кандидатов вместо Томаса Цорна, уволенного во вторник с поста генерального директора «красно-белых».

Также среди претендентов есть бывший менеджер французского «Монако» Вадим Васильев и экс-функционер «Спартака» Александр Жирков.

СпортФутбол Башкортостан
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