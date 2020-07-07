В России разработали регламент отслеживания контактов заболевших COVID-19 с помощью мобильных телефонов

Минкомсвязи РФ подготовило регламент отслеживания контактов заразившихся коронавирусом на основе данных мобильных операторов и геолокации.

Согласно документу, сначала с помощью Минздрава РФ будет установлен номер телефона заразившегося. Затем специальные алгоритмы составят список людей, которые находились в том же месте, что и больной, а также последние 2 недели находились с ним в постоянном контакте по мобильной связи.



Отмечается, что список будет конкретизироваться с учетом данных о времени совместного времяпрепровождения и «особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода».

Данные о контактных лицах будут направлять в оперштабы по борьбе с коронавирусом, Минздрав, Росгвардию и полицию.

В апреле, в разгар пандемии в мире, корпорации Apple и Google договорились разработать технологию, которая позволит вычислять контактировавших с носителями нового коронавируса.

