Уполномоченный по правам человека в Татарстане рассказала о жалобах на участках

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Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская рассказала о работе горячей линии, которая была запущена с 25 июня. За это время операторы приняли около 150 звонков.

Обращения поступали не только из Татарстана, но и из Подмосковья, и из Омска. Эти обращения перенаправлялись в соответствующие регионы. По словам Сабурской, в целом актов нарушения прав человека практически не было. По ее словам, люди задавали вопросы по соблюдению режима безопасности (по маскам и перчаткам).

Туда, где были жалобы, омбудсмен сама выезжала и выясняла ситуацию. Везде факты об отсутствии СИЗов не подтверждались. Другое дело, местами они были не совсем правильно разложены, это и вызывало вопросы, говорит спикер.

«Меры предосторожности везде сегодня предусмотрены. Более того, большую помощь оказывали общественные помощники, которые есть в каждом муниципальном образовании, которые посещали участки и сообщали нам о ситуации», — подытожила Сабурская.

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