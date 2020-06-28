Уволенного казанского тренера по дзюдо восстановят на работе

Тренера по дзюдо Артура Серазетдинова, уволенного из спортивной школы олимпийского резерва «Батыр», суд восстановил в работе.

Заседание состоялось в пятницу, 26 июня. Московский районный суд признал незаконным вынесенное администрацией учреждения дисциплинарное взыскание и последовавшее затем увольнение, передает «Вечерняя Казань».

Ранее в Сеть попало видеообращение воспитанников Центра дзюдо «Батыр» и их родителей, призывающих обратить внимание на «произвол» директора спортшколы Ленара Манапова: управленец якобы незаконно уволил тренера Артура Серазетдинова и оставил «не у дел» 60 его юных учеников. После обращения детей к Путину тренера по дзюдо обвинили в рукоприкладстве.

