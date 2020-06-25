ТНВ показало, как в Татарстане прошел первый день голосования по поправкам в Конституцию — видео

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Сегодня в Татарстане стартовал первый день голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Мобильные избирательные комиссии начали работу с 8 утра. Пункты — пассажирские автобусы без номера маршрута и с табличками на боку — разъехались сегодня по дворам Казани. Сотрудники комиссии замеряют всем приходящим на участок температуру, выдают маски и перчатки и ручку. Все заходят по одному человеку, за процессом следят наблюдатели.

Также на улицах развернули специальные шатры для голосования. Всего по республике открылось более 300 уличных мест для голосования.

Также «Реальное время» показало, как прошло голосование по поправкам в Конституцию на стационарных участках.

