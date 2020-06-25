Член совета директоров «Крыльев» предложил уволить Божовича

Один из членов совета директоров «Крыльев Советов» — Александр Милеев выступил с предложением отправить в отставку главного тренера самарского клуба Миодрага Божовича.

Данная инициатива не нашла поддержки у других представителей совета, и тренер продолжит свою работу у руля команды. Об этом сообщил сам инициатор предложения.

«Предложил отправить в отставку главного тренера «Крыльев Советов» — Миодрага Божовича! К большому сожалению, мое предложение не было поддержано», — сообщил Милеев в своем «Твиттере».

Отметим, что после 23 сыгранных туров «Крылья Советов» замыкают турнирную таблицу РПЛ, набрав 22 очка.