В Казани произошла драка у метро: один участник был брошен без сознания

Фото: Реальное время

В Казани на видео попала потасовка двух молодых людей, после которой один из участников был отправлен в нокаут. На помощь ему пришли прохожие.

Кадры с места опубликованы в соцсети. Как видно на кадрах, один из молодых людей с силой ударяет по лицу другого. Тот падает без сознания. После этого агрессор покидает место вместе с приятелем.

На помощь к пострадавшему пришли прохожие. Молодой человек не смог подняться самостоятельно и еще долго сидел на земле, закрыв лицо руками.

Ранее в Казани произошла потасовка на входе в Управление Федеральной миграционной службы.

