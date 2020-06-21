Татарстан не поддержит Драчева на выборах главы Союза биатлонистов

Федерация биатлона Татарстана (ФБРТ) не будет поддерживать кандидатуру действующего президента Союза биатлонистов России (СБР) на выборах в июле. Об этом заявил глава ФБРТ Ильдар Нугманов.

«Федерацию биатлона Татарстана на конференции СБР буду представлять я. Мы не собираемся поддерживать Драчева. В целом претензий к СБР у нас нет. А вот к господину Драчеву есть одна претензия, сейчас я не буду озвучивать ее. Если понадобится, во время конференции могу рассказать», — сказал Нугманов.

При этом глава татарстанского отделения СБР подчеркнул, что республика получает достаточную поддержку от Союза. В прошлом году Татарстан получил десять автоматических винтовок и десять комплектов биатлонных установок.

Ранее стало известно, что на строительство лыжно-биатлонного комплекса в казанском поселке Мирный выделили 292,6 млн рублей. Завершить строительство планируется до 31 декабря 2020 года.

В «Реальном времени» выходило большое интервью с руководителем Федерации биатлона Татарстана Ильдаром Нугмановым, где он подробно рассказал о состоянии дел в республиканском отделении СБР.