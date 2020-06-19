«Ростов» выпустит против «Сочи» молодых воспитанников академии

«Ростов» отправился на матч 23-го тура РПЛ против «Сочи». Об этом сообщается на официальном сайте ростовского клуба.

«Уважаемые болельщики! Наш клуб хотел и хочет доиграть текущий чемпионат. «Ростов» соблюдал медицинский регламент, мы следуем всем рекомендациям Роспотребнадзора и требованиям РФС и РПЛ. Мы убеждены, что клубом не было допущено никаких нарушений, но от ситуации, в которую попал «Ростов», не застрахован никто.

Игра «Сочи» — «Ростов» состоится сегодня на стадионе «Фишт» в 20.00. Трансляция — на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Информация о заявке на матч и составе игроков будет опубликована позднее», — говорится в заявлении клуба.

Ожидается, что в стартовом составе ростовского клуба выйдут 11 воспитанников академии, ни один из них до этого на таком уровне не выступал. Самым старшим игроком «Ростова» в этой встрече станет 19-летний полузащитник Никита Колотиевский. Самому младшему — Максиму Ставцеву — в январе исполнилось 16 лет. Руководить командой у бровки будет Заур Тедеев, тренер ростовской академии.

Напомним, такая ситуация возникла из-за заражения коронавирусом шести футболистов основного состава «Ростова». Сразу после получения результатов анализа весь тренерский штаб и игроки клуба были отправлены на двухнедельный карантин.

В случае неявки на игру 23-го тура РПЛ ростовскому клубу могли зачесть техническое поражение.