РФС заменил арбитра матча РПЛ из-за найденного у него коронавируса

РФС внес изменения в судейскую бригаду матча 23-го тура РПЛ «Арсенал» — «Спартак», который должен пройти 20 июня в Туле.

Замена судьи произошла из-за положительного результата теста на коронавирус у ассистента главного тренера Максима Гаврилина. В связи с этим вместо него встречу обслужит Алексей Воронцов.

«Ассистента арбитра Гаврилина, у которого был выявлен положительный тест на COVID-19, заменит Алексей Воронцов», — говорится в сообщении РФС.

Отметим, что ранее в РФС сообщали об отсутствии заболевших коронавирусом среди российских судей.