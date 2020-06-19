Олег Афанасьев заявил, что умерших от COVID-19 на КАМАЗе нет

Умерших от коронавируса на КАМАЗе нет, заявил руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев в интервью, которое опубликовали на YouTube-канале «TUKAY Говорит».



Афанасьева попросили прокомментировать информацию о том, что среди сотрудников много тех, кто заболел COVID-19, есть и умершие.

«Умерших на КАМАЗе нет — это я со всей ответственностью заявляю. У нас с марта, когда все это началось, 79 заболевших работников, при этом 66 уже вылечились. Поясню, откуда берутся слухи про целые бригады. Бригада работает на 10 квадратных метрах, и, если объявился один больной, мы обязаны отправить всех на самоизоляцию, чтобы дальше инфекция не распространялась. Это и наше требование, и Роспотребнадзора. Но подобное не значит, что они больные. Мы их отправляем в наш санаторий-профилакторий «Набережные Челны» сдавать тесты, и, если у них не подтверждается заболевание, они выходят на работу. Если результат положительный, действует схема Роспотребнадзора. Они должны 3 раза подтвердить заболевание, но все это время работники находятся на самоизоляции. Сейчас у нас на самоизоляции около 200 человек», — сказал Афанасьев.

По его словам, многие работники обращаются в службу персонала, когда не могут получить медпомощь. И тогда КАМАЗ подключает административный ресурс. Например, заместитель гендиректора по персоналу Александр Ушенин звонил в горздрав с просьбой выделить врачей, положить в больницу, провести тестирование и прочее.

«Я, наверное, открою страшную тайну, и меня за это отругают. В какой-то момент, когда у нас накопилась критическая масса обращений от работников, Сергей Анатольевич Когогин звонил Песошину с просьбой посмотреть на ситуацию в городе, чтобы выделить дополнительные ресурсы на борьбу с коронавирусом», — рассказал Афанасьев.

Напомним, в понедельник, 22 июня, в Набережные Челны с проверкой отправится прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

