Капитан УНИКСа Смит может перейти в турецкий «Бахчешехир»

Турецкий «Бахчешехир» интересуется капитаном УНИКСа Джамаром Смитом. Об этом сообщает авторитетный баскетбольный сайт Sportando.

Изначально клуб был заинтересован в приглашении защитника Эрика Грина, но тот отказался от условий турецкой стороны.

Отметим, что два года назад «Бахчешехир» подписал контракт с бывшим лидером УНИКСа Хоакином Коломом.

В прошедшем сезоне-2019/20 Единой лиги ВТБ Смит набирал в среднем 15,6 очка, 2,9 подбора и 3,6 передачи за матч. Его контракт с казанцами закончился этим летом, УНИКС ведет переговоры о продлении соглашения со своим капитаном.

Ранее казанцы объявили о расставании сразу с пятью баскетболистами.