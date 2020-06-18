Прокуратура Татарстана: 8-летняя челнинка получила травму на детской площадке по вине коммунальщиков

Фото: прокуратура РТ (место получения травмы)

Потерпевшей по уголовному делу может стать 8-летняя девочка, что напоролась на штырь ограждения детской площадки в Набережных Челнах. Сотрудники прокуратуры усмотрели состав преступления в действиях сотрудников челнинской УК «Строим будущее» и компании-подрядчика «Прибрежный», сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.



Рану живота девочка получила 13 июня во дворе дома на улице Раскольникова. Эксперты оценили травму как легкий вред здоровью.

По результатам прокурорской проверки выяснилось: управляющая компания установила дополнительную сетку из арматуры в нижней части ограждения площадки — по просьбе местных жителей, чтобы мяч не улетал за пределы игровой зоны. Однако на одном из участков новая сетка с выступающими штырями не имела надежного крепления к каркасу, что и обернулось травмой.

«Внесение эксплуатантом в конструкцию оборудования изменений, влияющих на безопасность его конструкции или элементов, не допускается», — отмечают в прокуратуре.

В адрес руководителя ООО УК «Строим будущее» внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Материалы проверки направлены в Следком по РТ для решения вопроса о преследовании виновных по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителей).

Само опасное ограждение уже демонтировали.