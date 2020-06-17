В Татарстане насчитали более 93 тысяч зон с особыми условиями использования территорий

На данный момент в Татарстане в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесено более 93 тысяч зон с особыми условиями использования территорий. Из них 2 976 внесли в этом году.

Эксперт Кадастровой палаты по Республике Татарстан Дмитрий Малинин рассказал, что зоны с особыми условиями использования — это территории, в границах которых устанавливается определенный правовой режим.

Так, 54% зон — это линии электропередач, подстанции и другие объекты электросетевого хозяйства. 33% — нефтепроводы, распределительные газопроводы и скважины, 13% — иные охранные зоны, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по РТ.



Напомним, по данным Росреестра РТ и Кадастровой палаты РТ, граждане стали чаще запрашивать информацию о том, на какие вопросы необходимо обращать внимание при покупке загородной недвижимости и как правильно ее оформить.