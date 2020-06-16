Андрей Кондратьев: «Процедура голосования безопаснее, чем поход в магазин»

Председатель Центроизбиркома Татарстана на брифинге о проведении общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ заверил, что процедура не представляет опасности для ее участников.



«Наша задача сделать процедуру голосования максимально безопасной для здоровья ее участников. Она безопаснее, чем сходить в магазин. Можете быть уверены, что СИЗ хватит на всех. Как вы проголосуете — решать вам, но примите участие», — заявил Кондратьев.

Также глава ЦИК РТ рассказал о наложении процедуры голосования на проведение ЕГЭ. Напомним, 29 и 30 июня пройдет пробный экзамен, 1 июля — голосование по поправкам, а 3 июля — ЕГЭ.

«Мы понимаем, что 29—30 июня пробный ЕГЭ. График работы комиссий на территориях школ будет меняться — мы будем разводить это по времени. На время ЕГЭ участковые комиссии в школах работать не будут. Что касается безопасности: все комиссии по завершению работы будут подвергаться дезинфицирующей обработке», — сообщил Кондратьев.

На брифинге он также рекомендовал не приходить на голосование по поправкам в Конституцию с детьми.