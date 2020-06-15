В Казани мальчика госпитализировали в ДРКБ после падения в овраг

В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу 11-летний мальчик катался на велосипеде и упал с моста в овраг.

Самостоятельно помочь ребенку не удалось, на место приехали спасатели. Они вытащили ребенка из оврага и передали его медикам скорой. Мальчика госпитализировали в ДРКБ, передает пресс-служба МЧС РФ по РТ.

В конце мая спасатели помогли девочке, рука которой застряла в диване.