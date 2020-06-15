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В Казани мальчика госпитализировали в ДРКБ после падения в овраг

21:24, 15.06.2020
В Казани мальчика госпитализировали в ДРКБ после падения в овраг
Фото: realnoevremya.ru

В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу 11-летний мальчик катался на велосипеде и упал с моста в овраг.

Самостоятельно помочь ребенку не удалось, на место приехали спасатели. Они вытащили ребенка из оврага и передали его медикам скорой. Мальчика госпитализировали в ДРКБ, передает пресс-служба МЧС РФ по РТ.

В конце мая спасатели помогли девочке, рука которой застряла в диване.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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