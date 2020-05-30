В Казани спасатели помогли девочке, рука которой застряла в диване

Фото: МЧС по РТ

В Казани спасатели вытащили руку 8-летней девочки, застрявшую в диване. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РТ.

Случай произошел на улице Фучика. В 23 часа в МЧС поступило сообщение, что рука ребенка застряла в диване. Прибыв на место, спасатели ЗПСО№2 при помощи аварийно-спасательного гидроинструмента извлекли руку из механизма дивана и оказали доврачебную помощь.

Девочку передали матери.

Ранее спасатели помогли 4-летней девочке, голова которой застряла в металлическом ограждении балкона. Они с помощью специнструмента раздвинули металлические прутья и освободили ребенка.

