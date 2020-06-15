В Татарстане продажи Wildberries в январе — мае выросли на 247%, Ozon — на 236%

Продажи Wildberries за 5 месяцев 2020 года в Татарстане выросли на 247% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании, наибольший спрос был в таких категориях, как товары для здоровья (продажи выросли в 24 раза), инструменты (в 22 раза), продукты питания (в 21 раз) и детское питание (в 18,5 раза). Также в число наиболее востребованных на маркетплейсе вошли товары для питомцев, дачи, канцтовары, электроника и книги.

По словам директора Ozon по Поволжью Рустема Касимова, продажи в республике в январе — мае выросли на 236%. Чаще всего клиенты Ozon покупали товары повседневного спроса. Касимов подчеркнул, что на динамике продаж отразилось и развитие инфраструктуры логистики: сейчас в Татарстане работает более 100 точек выдачи заказов.

В 2019 году власти Татарстана договорились о запуске логистических проектов маркетплейсов Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет». В июне основатель маркетплейса ABC.ru Алексей Банников также заявил, что готов вложить более 200 млн рублей в строительство логистического центра в Зеленодольском районе.

