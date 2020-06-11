Экс-игрок «Рубина» Карлос Эдуардо перешел в бразильский «Жувентуде»

Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо стал игроком «Жувентуде». Об этом сообщается на официальном сайте бразильского клуба.

До перехода в «Жувентуде» футболист почти год находился в статусе свободного агента.

Напомним, Карлос Эдуардо является самой дорогой покупкой в истории «Рубина». По некоторым данным, в 2010 году казанцы заплатили за бразильца 20 млн евро. В то время он считался одним из самых перспективных игроков в мире.

Из-за серьезной травмы Эдуардо так и не смог завоевать место в составе «Рубина» и покинул клуб в 2016 году. Всего за казанцев бразилец сыграл 46 матчей и забил 6 мячей.