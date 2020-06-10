ОНФ нашел в Татарстане неконкурентные закупки на 746,4 млн рублей

Бюро расследований Общероссийского народного фронта (ОНФ) по итогам анализа госзакупок, сделанных во время пандемии коронавируса, нашло неконкурентные тендеры суммарно на 1 млрд рублей. Закупки были совершены у единственного поставщика в связи с послаблениями от властей, но мнению экспертов победитель должен был быть определен с помощью аукционов.

Среди тех, кто делал закупки у единственного поставщика, есть ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». ГИСУ объявило тендеры на строительство двух школ на общую сумму 746,4 млн рублей (по 373,2 млн рублей за каждое учреждение). Они будут возведены к концу этого года, пишет РБК. Где именно будут возведены школы не уточняется.



В конце апреля в Татарстане после вынужденной паузы возобновились работы на строительных площадках школ. В этом году в рамках национальных проектов «Образование», «Жилье и городская среда» будут построены и реконструированы 12 учебных корпусов школ на 11 тыс. детей.