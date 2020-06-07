Ротенберг заявил, что Квартальнов не сможет возглавить сборную, работая в «Ак Барсе»

Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал, почему тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов не может возглавить национальную команду.

«Мы работаем со всеми тренерами, и с Квартальновым, и с Никитиным. Во главе угла — вопрос времени. Главный тренер «Ак Барса», ЦСКА не может уезжать на Евротур, так как в приоритете клуб. В случае СКА мы идем на риск, развивая российский хоккей», — сказал Ротенберг.

Напомним, ранее на пост главного тренера сборной России по хоккею и питерского «СКА» был назначен Валерий Брагин. Он сменил на этой должности Алексея Кудашова, который также покинул клуб из Питера.