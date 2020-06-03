«Салават Юлаев» потратил на зарплаты в прошлом году более 2 млрд рублей

Фонд оплаты труда в хоккейном клубе «Салават Юлаев» в 2019 году составил 2,13 млрд рублей. Такая информация опубликована в бухгалтерской (финансовой) отчетности клуба в системе «СПАРК-Интерфакс».

Доходная часть уфимцев в прошлом году превысила сумму в 2,5 млрд рублей. Большую часть доходов (2,19 млрд) «Салават Юлаев» получил от своего главного спонсора — из Фонда социальных целевых программ, куда до недавнего времени перечисляла деньги компания «Башнефть».

Чистая прибыль уфимцев за прошлый год уменьшилась на 11 млн рублей по сравнению с 2018 годом и составила 26 млн рублей.

Накануне генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов подтвердил информацию о задержках зарплаты в уфимском клубе. Он назвал финансовые сложности команды технической проблемой.