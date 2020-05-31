Источник: сотрудника ГАИ, который врезался в остановленную ДПС машину, привлекли к ответственности

Сотрудника ГАИ, виновного в ДТП с участием машины, которую остановили инспекторы, привлекли к административной ответственности. Об этом «Реальному времени» сообщил источник в правоохранительных органах.

Сейчас прокуратура Татарстана проводит проверку по факту данного инцидента.

Сегодня девушка-водитель пострадавшей машины в соцсетях сообщила о том, что во время медосвидетельствования ее тест на наркотики показал, что она употребляла марихуану. После этого она сделала домашний тест, который показал отрицательный результат. Девушка утверждает, что ее подставили.

