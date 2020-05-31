Источник: сотрудника ГАИ, который врезался в остановленную ДПС машину, привлекли к ответственности
Сотрудника ГАИ, виновного в ДТП с участием машины, которую остановили инспекторы, привлекли к административной ответственности. Об этом «Реальному времени» сообщил источник в правоохранительных органах.
Сейчас прокуратура Татарстана проводит проверку по факту данного инцидента.
Сегодня девушка-водитель пострадавшей машины в соцсетях сообщила о том, что во время медосвидетельствования ее тест на наркотики показал, что она употребляла марихуану. После этого она сделала домашний тест, который показал отрицательный результат. Девушка утверждает, что ее подставили.
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