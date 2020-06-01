Ак Барс Банк передал в ДРКБ сертификат на покупку оборудования для терапии дыхательной недостаточности

1 июня, в Международный день защиты детей, заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и председатель правления Ак Барс Банка Зуфар Гараев вручили ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» сертификат на покупку увлажнителя с интегрированным генератором потока Airvo2, который предназначен для неинвазивной респираторной терапии дыхательной недостаточности. Это оборудование — альтернатива аппарату ИВЛ, при этом система Airvo2 прошла апробацию в отделениях реанимации ДРКБ и готова к применению в высокопоточной кислородной терапии у детей.



Вручение сертификата продолжило череду мероприятий со стороны правительства РТ и крупных предприятий и организаций республики по поддержке населения Татарстана в период распространения коронавируса.



Передавая сертификат главному врачу ДРКБ Айрату Зиатдинову, Зуфар Гараев отметил, что банк традиционно ведет широкую благотворительную деятельность по всей республике, а День защиты детей — это особенный повод, чтобы дооснастить детскую больницу столь необходимым в этот сложный период оборудованием.



Приоритет благотворительной деятельности Ак Барс Банка — помощь тяжелобольным детям, детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, малообеспеченным и многодетным семьям. При этом банк регулярно помогает в приобретении медицинского оборудования и лекарств для медицинских учреждений по всей республике.



Банк принял самое активное участие в социальных акциях, направленных на поддержку жителей Татарстана в период пандемии. Одна из самых масштабных в республике благотворительных акций «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», которой дал старт президент РТ Рустам Минниханов, проходит при финансовой поддержке Ак Барс Банка.



В рамках акции татарстанцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказываются волонтерская, финансовая, информационная, психологическая, образовательная и другие виды помощи. В течение двух месяцев 55 тысяч малообеспеченных татарстанских семей с детьми и одиноких пожилых граждан получают наборы с самыми востребованными продуктами. В список получателей вошли 23 тысячи детей старше 8 лет из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, более 16 тысяч одиноких пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, и 9 тысяч детей, родители которых являются индивидуальными предпринимателями или зарегистрированы в качестве самозанятых в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии. Помощь также поступает в опекунские семьи и семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, находящиеся в социально опасном положении, или где один из родителей уклоняется от уплаты алиментов. Общее количество наборов — 220 тысяч.



Ак Барс Банк стал одним из первых партнеров всероссийского социального проекта «Яндекса» «Помощь рядом». Проект направлен на поддержку медицинских и социальных служб, которые из-за пандемии коронавируса столкнулись со сложностями. Перечисленные на финансирование проекта средства направлены на перевозку врачей, доставку лекарств, продуктов, товаров первой необходимости и тестов на коронавирус в Татарстане.

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