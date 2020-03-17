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«Ведомости» назвали новых владельцев газеты

23:56, 17.03.2020
«Ведомости» назвали новых владельцев газеты

Газета «Ведомости» сменила владельцев. Теперь издание принадлежит издателю Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу.

Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов, Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО «БНМ», которое издает газету «Ведомости» и журнал Harvard Business Review, пишет издание.

«Условия сделки нам кажутся нормальными», — говорит Воронов.

Константину Зятькову 34 года, последние 11 лет он работает гендиректором холдинга «Версия» и главным редактором еженедельной газеты «Наша версия» и одноименного сайта.

Ранее Кудрявцев уже заявлял, что более года не владеет долей в «Ведомостях».

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