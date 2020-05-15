Часовой завод «Восток» выкупил офис «Татаргопромбанка» в Чистополе за 3,8 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов, как конкурсный управляющий «Татагропромбанка» Роберта Мусина сообщил о продаже двух объектов, принадлежащих кредитной организации.

Так задние банка в Чистополе, расположенное на улице Карла Маркса, а также земли, были проданы ЗАО «Чистопольский часовой завод «Восток». Предприятие заплатило за это имущество 3,8 млн рублей, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Кроме того, реализовано помещение на улице Декабристов в Казани. Речь идет о нежилом помещении по улице Декабристов. За него частное лицо готово заплатить 8,5 млн рублей.

Напомним, что АСВ выплатило кредиторам «Татагропромбанка» 624,6 млн рублей. Агентство также потребовало привлечь к субсидиарной ответственности Роберта Мусина и топ-менеджеров банка в надежде взыскать с них 1,2 млрд рублей.