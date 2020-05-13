Ресторатор: «Искусственно эта ситуация заставила прокачать онлайн-сервис»

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Самарский ресторатор Евгений Реймер поделился на вебинаре «Мой бизнес» с другими предпринимателями своим опытом работы в кризис. После 14 марта за две недели бизнес ресторанов MILIMON потерял 85% выручки и гостевого потока. Когда заведения общепита закрыли, у Реймера осталась доставка, но это лишь 15% деятельности.

— Молниеносно схлопнулось 85% бизнеса. Сначала было состояние отторжения, агрессии. Но не стоило тратить время и нервы. Чем быстрее сориентируетесь, что делать, тем лучше для вашего бизнеса. Мы проанализировали международный опыт наших коллег, что происходит, к чему быть готовыми, и приняли несколько стратегических решений для сохранения инфраструктуры компании и сотрудников, — сообщил ресторатор.

Он уверен, что для предпринимателя отсутствие развития равносильно смерти бизнеса.

— Искусственно нас эта ситуация подогнала к трансформации бизнеса, обратить внимание больше на онлайн, где должно находиться не меньше 25% бизнеса. Как только начали прокачивать онлайн-сервисы, падение стало управляемым. Позиция льва более энергетически затратна. Но когда мы решили, что не будем консервироваться, это был психологически важный момент для команды — мы в движении, хоть по миллиметру, по шагу, но компания жива, — подчеркнул Реймер.

Самарский ресторатор стремится создать качественную службу доставки, а далее «масштабировать этот сервис и в другие города, где закрылись заведения». Кроме того, компания ведет переговоры с ретейлерами, чтобы поставлять собственную продукцию на полки магазинов. Таким образом она стремится возобновить деятельность хотя бы на 50%, рассматривая настоящий период как время инвестиций в бизнес. При этом Евгений Реймер смог получить отсрочку по аренде и отказаться от маржи. Теперь в стоимость заказа по доставке и на самовывоз входит только себестоимость сырья и работы сотрудников. Таким дружелюбным прайсом компания поддерживает свою команду и клиентов.