Прокуратура РТ предупредила отели «Корстон» и «Ривьера» об ответственности за сдачу номеров под вечеринки

Фото: прокуратура РТ

В Казани прокуратура предупредила владельцев отелей «Корстон Роял Казань» и «Ривьера» об ответственности за нарушение режима самоизоляции.

Пользователи соцсетей пожаловались на рекламу данных отелей, которые предлагали услуги по сдаче номеров неограниченному кругу лиц, что нарушало режим самоизоляции. Ведомство провело проверку, в результате которой прокуратура объявила официальные предостережения руководителям отелей.

«В случае нарушения закона им грозит привлечение к установленной законом ответственности», — передает пресс-служба ведомства.

Напомним, что в Татарстане режим обязательной самоизоляции граждан отменен, однако проведение досуговых мероприятий по-прежнему запрещено.