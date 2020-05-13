Прокуратура РТ предупредила отели «Корстон» и «Ривьера» об ответственности за сдачу номеров под вечеринки
В Казани прокуратура предупредила владельцев отелей «Корстон Роял Казань» и «Ривьера» об ответственности за нарушение режима самоизоляции.
Пользователи соцсетей пожаловались на рекламу данных отелей, которые предлагали услуги по сдаче номеров неограниченному кругу лиц, что нарушало режим самоизоляции. Ведомство провело проверку, в результате которой прокуратура объявила официальные предостережения руководителям отелей.
«В случае нарушения закона им грозит привлечение к установленной законом ответственности», — передает пресс-служба ведомства.
Напомним, что в Татарстане режим обязательной самоизоляции граждан отменен, однако проведение досуговых мероприятий по-прежнему запрещено.ПроисшествияОбщество Татарстан
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