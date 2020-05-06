Из-за включенного обогревателя в Татарстане пожилая женщина едва не задохнулась

В городе Нурлат Татарстана пожарные спасли пожилую женщину из огня.

Пожар произошел по улице Ленина, 2. Сообщение о возгорании поступило в 17.28. в однокомнатной квартире на втором этаже кирпичного двухэтажного жилого дома размером в плане 15х20 метров загорелась мебель. Площадь пожара составила 2 кв. метра.

Хозяина в момент возгорания в квартире не было. Едкий дым распространился по лестничной клетке. Пожарные вывели из соседней квартиры на втором этаже женщину 1939 г.р.

Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Хозяин квартиры оставил включенным электрообогреватель .

