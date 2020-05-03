Тренер «Нефтехимика» Уткульбаев рассказал о шансах возглавить «Рубин»

Главный тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев рассказал о шансах возглавить «Рубин». Специалиста несколько раз включали в число кандидатов на пост рулевого казанского клуба.

— Вас несколько раз называли кандидатом в главные тренеры «Рубина». В прошлом году вы упоминались перед назначением Романа Шаронова.

— Разговоры такие слышал, но до конкретных переговоров не доходило. В том числе и перед назначением Шаронова.

— Существует легенда, что начале 2012 года — в пик своего конфликта с Курбаном Бердыевым — вас рассматривал в его преемники тогдашний президент «Рубина» Дмитрий Самаренкин. Это правда, что тогда это привело к охлаждению отношения Бердыева к вам и вашему уходу на должность спортивного директора КАМАЗа?

— Чьей инициативой был мой уход в КАМАЗ, не знаю. Как и то, говорил ли обо мне где-то Дмитрий Анатольевич или нет. Переход в Набережные Челны я воспринял как данность. Думаю, какая-то обида у Бердыева на меня есть. Но на самом деле мы так близко не разговаривали и эту тему не затрагивали, — приводят слова Уткульбаева «Известия».

В нынешнем сезоне «Нефтехимик» вышел в ФНЛ, где на момент приостановки чемпионата занимал пятую строчку, отставая всего на несколько очков от зоны стыковых матчей за выход в РПЛ. Нижнекамский клуб уже заявил о готовности выступать в высшем российском дивизионе.

Ранее Уткульбаев возглавлял дубль «Рубина» и казахстанский «Актобе». В «Нефтехимике» специалист работает с 2017 года.