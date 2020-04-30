«Нефтехимик» заявил о готовности выступать в РПЛ

Директор «Нефтехимика» Айрат Исмагилов заявил, что нижнекамский клуб готов выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), если представится такая возможность.

«Мы идем на пятом месте, клуб выступал против приостановки ФНЛ, она была не нужна. У нас были свои планы. «Нефтехимик» был готов играть в РПЛ, мы и сейчас готовы к этому», — сказал Исмагилов.

На состоявшемся сегодня онлайн собрании ФНЛ представители 17 команд лиги выступили за досрочное завершение сезона. Лишь руководства московского «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимика» не согласились на такой вариант.

Ранее решение о возможном досрочном завершении сезона раскритиковал главный тренер нижнекамской команды Юрий Уткульбаев.