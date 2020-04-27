Осужденный за изнасилование Шурыгиной придет на помощь к 20-летнему челнинцу

Сергей Семенов, ставший популярным после скандальной истории с Дианой Шурыгиной, занялся правозащитной деятельностью по аналогичным ситуациям. Он взялся за историю челнинца, обвиняемого в групповом изнасиловании.

По версии следствия, 3 марта 2019 года молодой человек по имени Ислам вместе с другом пришел в ночной клуб Trap City Mafia. За стойкой бара он познакомился с девушкой, по словам парня, она уже была пьяна, а сам он ничем не угощал. Когда девушке стало плохо, она попросила отвести ее в туалет, что молодой человек и сделал.

«В общем коридоре я придерживал ее, так как она сильно шаталась. Следствие выставило это так, будто я силой ее тащу, хотя в последний момент отпускаю руки, и она сама заходит в кабинку. В «тамбуре» туалета всегда много людей, и они это видели. Находясь в кабинке, я положил ее сумку на подоконник и сел напротив. Мы продолжили тот разговор, что и за баром. Я узнал, что ей 23 года», — рассказал Ислам «Комсомольской правде».

Он подчеркивает, что в кабину несколько раз дверь открывал его друг. Это видно по камерам, как и то, что молодые люди были одеты, утверждает молодой человек.

«Через какое-то время дверь открыли охранники и попросили меня покинуть кабину и клуб. Я отыскал друга и уехал к нему. С утра пришел убойный отдел и дальше все по схеме: изнасилование, предварительный сговор и так далее», — подытожил челнинец.

Позже выяснилось, что к девушке в туалет в ту ночь заходили еще четыре человека: администратор, повар и двое их знакомых, один из которых 27-летний тренер спортшколы «Строитель». Правоохранители считают, что предварительно они сговорились.

Ислам утверждает, что не насиловал девушку и в доказательство приводит доводы об отсутствии биологических материалов на месте преступления.

«Он говорит, что ничего не делал, другие парни говорят, что у них было все. Я думаю, доказательством может быть экспертиза видеосъемки. И если действительно его биологических следов не найдено на месте — это тоже плюс для Ислама», — рассказал Сергей Семенов, добавив, что продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.