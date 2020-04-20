Стоимость земли «Татагропромбанка» в казанских Салмачах за год упала со 109 до 42 млн рублей

АО «Российский аукционный дом» сообщил об итогах торгов имущества ООО «Татагропромбанк», проведенных c 15 по 21 апреля.

Так, были проданы 17 земельных участков в казанском поселке городского типа Салмачи общей площадью 40,5 тыс. кв. м. Стоимость составляет 42,4 млн рублей. Земли предназначены для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Руководитель казанского подразделения Российского аукционного дома Леван Шакая сообщил «Реальному времени», что данные земельные участки впервые были выставлены в РАД в марте 2019 года. Тогда начальная цена составляла 109,3 млн рублей, минимальная — 55,7 млн рублей. Продать их не удалось, и повторно их выставили на торги в январе этого года уже за 55,7 млн рублей (минимальная цена — 25,6 млн рублей). На данный момент эти участки пустуют.