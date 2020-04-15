Новости общества

20:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин предложил направить 200 млрд рублей на поддержку регионов

16:18, 15.04.2020
Путин предложил направить 200 млрд рублей на поддержку регионов
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в обращении предложил направить 200 млрд рублей на поддержку устойчивости экономики регионов.

Средства можно использовать гибко, в том числе на зарплаты бюджетникам.

«Ситуация динамично меняется, прошу оценивать эффективность и достаточность принимаемых мер. Очевидно, что потребуются новые решения, как по экономике в целом, так и по отраслям», — отметил Путин.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров