Путин предложил направить 200 млрд рублей на поддержку регионов

Президент России Владимир Путин в обращении предложил направить 200 млрд рублей на поддержку устойчивости экономики регионов.

Средства можно использовать гибко, в том числе на зарплаты бюджетникам.

«Ситуация динамично меняется, прошу оценивать эффективность и достаточность принимаемых мер. Очевидно, что потребуются новые решения, как по экономике в целом, так и по отраслям», — отметил Путин.