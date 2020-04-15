Кабмин Татарстана будет устанавливать правила поведения в условиях ЧС или режима повышенной готовности

Кабмин РТ будет устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения в условиях ЧС или режима повышенной готовности.



Как пояснили сегодня на заседании Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ, соответствующий законопроект был разработан для урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на распространение коронавирусной инфекции.



Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании ГС РТ. Его рекомендовали принять в первом чтении.