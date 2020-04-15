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Кабмин Татарстана будет устанавливать правила поведения в условиях ЧС или режима повышенной готовности

14:45, 15.04.2020 1
Кабмин Татарстана будет устанавливать правила поведения в условиях ЧС или режима повышенной готовности
Фото: realnoevremya.ru

Кабмин РТ будет устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения в условиях ЧС или режима повышенной готовности.

Как пояснили сегодня на заседании Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ, соответствующий законопроект был разработан для урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на распространение коронавирусной инфекции.

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании ГС РТ. Его рекомендовали принять в первом чтении.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:33
    Введут коды для организаций вот и все. Ограничения ждут
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