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Ветераны попросили Путина отложить парад Победы

14:16, 15.04.2020 Сюжет:  75-летие Великой Победы 1
Ветераны попросили Путина отложить парад Победы
Фото: kremlin.ru

Российские ветеранские организации попросили президента РФ Владимира Путина перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату.

«От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников», — говорится в обращении.

Под ним подписались руководители Российской ассоциации героев, Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ, пишет ТАСС,

Ранее в казанском Кремле заявили, что вопрос о переносе парада Победы не актуален.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:40
    Мы также просим: понизить пенсионный возраст, увеличить зарплату и т.д...!!!
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