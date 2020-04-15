Ветераны попросили Путина отложить парад Победы

Российские ветеранские организации попросили президента РФ Владимира Путина перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату.

«От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников», — говорится в обращении.

Под ним подписались руководители Российской ассоциации героев, Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ, пишет ТАСС,

Ранее в казанском Кремле заявили, что вопрос о переносе парада Победы не актуален.