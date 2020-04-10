Жительницу Казани подозревают в похищении трех детей

Фото: Следком по РТ (на снимке - дочь потерпевшего)

Следком возбудил уголовное дело по факту похищения трех детей 4—9 лет. В преступлении подозревают их мать — Гузель Саматову (Гайфуллину).



По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019-го подозреваемая с сыновьями и дочкой вылетела в Турцию авиарейсом Казань — Анталия без согласия на выезд со стороны отца несовершеннолетних — бывшего мужа Саматовой. Он признан потерпевшим по уголовному делу.

Местонахождение женщины и детей пока не установлено. Следком озвучил их приметы и имена:

Гайфуллин Халид Маратович, 01.04.2011 года рождения: рост около 140 см, волосы светло-русые, глаза зелено-голубые, большие.

Гайфуллин Абдуллах Маратович, 06.07.2014 года рождения: рост около 125 см, волосы свето-русые, глаза зелено-голубые, большие.

Гайфуллина Марьям Маратовна, 30.05.2015 года рождения, рост около 120 см, волосы светло-русые, глаза зелено-голубые, большие.

Приметы Саматовой (Гайфуллиной) Гузель Даулетгалиевны 04.05.1988 года рождения: рост 180 см, волосы русые, глаза зеленые, на носу родинка, телосложение полное.