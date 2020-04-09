Следком возбудил дело о геноциде более 30 тыс. жителей Ростовской области во время войны

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде более 30 тыс. жителей Ростовской области эсэсовцами в 1942—1943 годах.



Установлено, 11 и 12 августа 1942 года военнослужащие Зондеркоманды СС-10а, полиции безопасности и СД вывезли под предлогом переселения в район поселка Змиевская Балка не меньше 27 тыс. человек, которые были расстреляны.

Также немецкие солдаты регулярно арестовывали советских граждан в период оккупации города Шахты. Их вывозили в район шахты имени Красина, расстреливали и сбрасывали в ствол шахты. Так, за время оккупации этого города были убиты по меньшей мере 3 500 человек.

Из архивных источников получена информация и о том, что в Грузиновском сельсовете Морозовского района Ростовской области в феврале 1943 года нацисты убили не меньше 427 мирных жителей и 72 пионеров.

В Следкоме отметили, что данные преступления не имеют срока давности.