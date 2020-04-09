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ГИСУ Татарстана объявило тендер на строительство детсадов за 104 млн рублей

13:54, 09.04.2020
ГИСУ Татарстана объявило тендер на строительство детсадов за 104 млн рублей
Фото: mon.tatarstan.ru

Главинвестстрой РТ готов потратить на строительство детсадов в двух селах республики до 104,7 млн рублей. Управление объявило тендер в четверг, 9 апреля.

Заявки принимаются с 9 по 17 апреля, результаты планируется подвести в тот же день, говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Детский сад на 260 мест в Усадах оценивается в 20,7 млн рублей, следует из технической документации. Остальные 80 млн пойдут на дошкольное учреждение в селе Биектау Рыбно-Слободского района РТ.

Напомним, что в Татарстане на время режима самоизоляции плата за детсады отменена для родителей, чьи дети не посещают дошкольные учреждения.

ОбществоОбразованиеНедвижимость Татарстан
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