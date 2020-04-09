ГИСУ Татарстана объявило тендер на строительство детсадов за 104 млн рублей

Главинвестстрой РТ готов потратить на строительство детсадов в двух селах республики до 104,7 млн рублей. Управление объявило тендер в четверг, 9 апреля.

Заявки принимаются с 9 по 17 апреля, результаты планируется подвести в тот же день, говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Детский сад на 260 мест в Усадах оценивается в 20,7 млн рублей, следует из технической документации. Остальные 80 млн пойдут на дошкольное учреждение в селе Биектау Рыбно-Слободского района РТ.

Напомним, что в Татарстане на время режима самоизоляции плата за детсады отменена для родителей, чьи дети не посещают дошкольные учреждения.