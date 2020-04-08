Новости происшествий

22:06 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Экологи обнаружили незаконную свалку в Самосырово

17:41, 08.04.2020
Экологи обнаружили незаконную свалку в Самосырово
Фото: eco.tatarstan.ru

Экологи обнаружили незаконную свалку на улице Мира в жилом массиве Самосырово.

КАМАЗ и бульдозер сбрасывали отходы в почву. Для дачи пояснений на место был вызван собственник земельного участка.

Специалисты Минэкологии РТ возбудили административное расследование по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления», сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас рассчитывается площадь несанкционированной свалки и размер вреда, причиненного захламлением земель.

Ранее сообщалось, что в Казани на незаконной свалке у гаражей по улице Камиля Якуба экологи нашли архивные документы крупного банка.

ПроисшествияОбщество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров