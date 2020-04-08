Экологи обнаружили незаконную свалку в Самосырово

Экологи обнаружили незаконную свалку на улице Мира в жилом массиве Самосырово.

КАМАЗ и бульдозер сбрасывали отходы в почву. Для дачи пояснений на место был вызван собственник земельного участка.

Специалисты Минэкологии РТ возбудили административное расследование по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления», сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас рассчитывается площадь несанкционированной свалки и размер вреда, причиненного захламлением земель.

Ранее сообщалось, что в Казани на незаконной свалке у гаражей по улице Камиля Якуба экологи нашли архивные документы крупного банка.

