WhatsApp ограничил пересылку сообщений
Мессенджер WhatsApp ограничил возможность пересылки сообщений до одного раза из-за пандемии коронавируса.
В заявлении говорится, что часто пересылаемые сообщения помечаются символом в виде двойной стрелки. Пересылку именно таких сообщений и ограничили.
Сейчас пользователи начали использовать WhatsApp для организации акций в поддержку медицинских работников, борющихся с распространением вируса. Из-за этого возросло количество пересылаемых сообщений, что может способствовать распространению дезинформации.
Ранее сообщалось, что WhatsApp получит функцию автоматического стирания сообщений в обычных чатах. Ранее она распространялась только на групповые беседы.Технологии
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