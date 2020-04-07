Новости технологий

20:22 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

WhatsApp ограничил пересылку сообщений

17:16, 07.04.2020
WhatsApp ограничил пересылку сообщений
Фото: pexels.com

Мессенджер WhatsApp ограничил возможность пересылки сообщений до одного раза из-за пандемии коронавируса.

В заявлении говорится, что часто пересылаемые сообщения помечаются символом в виде двойной стрелки. Пересылку именно таких сообщений и ограничили.

Сейчас пользователи начали использовать WhatsApp для организации акций в поддержку медицинских работников, борющихся с распространением вируса. Из-за этого возросло количество пересылаемых сообщений, что может способствовать распространению дезинформации.

Ранее сообщалось, что WhatsApp получит функцию автоматического стирания сообщений в обычных чатах. Ранее она распространялась только на групповые беседы.

Технологии
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров