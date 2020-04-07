WhatsApp ограничил пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp ограничил возможность пересылки сообщений до одного раза из-за пандемии коронавируса.

В заявлении говорится, что часто пересылаемые сообщения помечаются символом в виде двойной стрелки. Пересылку именно таких сообщений и ограничили.

Сейчас пользователи начали использовать WhatsApp для организации акций в поддержку медицинских работников, борющихся с распространением вируса. Из-за этого возросло количество пересылаемых сообщений, что может способствовать распространению дезинформации.

Ранее сообщалось, что WhatsApp получит функцию автоматического стирания сообщений в обычных чатах. Ранее она распространялась только на групповые беседы.