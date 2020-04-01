Хабиб Нурмагомедов сообщил об отмене боя против Тони Фергюсона

Бой между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном отменили из-за пандемии коронавируса.

Российский спортсмен написал в Instagram, что расстроен отменой боя.

«Наверно, у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это... Каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место», — отметил Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов заявил, что UFC ищет нового соперника для Фергюсона.

Изначально бой Нурмагомедова против Фергюсона был намечен на 18 апреля в Нью-Йорке, однако город отказался от проведения бойцовского поединка из-за коронавируса. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что бойцы встретятся в другом месте, но встреча пройдет без зрителей.