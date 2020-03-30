Как коронавирус повлиял на спрос на загородное жилье под Казанью

Пандемия коронавируса подстегнула интерес казанцев к загородной недвижимости задолго до начала сезона активных продаж, который обычно приходится на первую декаду апреля. Шквал звонков в этом году стартовал раньше, сообщили «Реальному времени» участники рынка. Лаишевский район по-прежнему остается самым привлекательным для покупателей и представительным по числу известных игроков и предложению. В большинстве остальных муниципалитетов, граничащих с Казанью, число девелоперов ограничено, и их земельные портфели выбраны уже наполовину, а то и больше. Впрочем, рынок, вследствие кризиса, ждут новые интересные локации, а также возможные всплески роста спроса и цен, предупреждают эксперты.



Партнер компании-застройщика коттеджного поселка «Примавера» Павел Кострикин советует исходить не из экономической ситуации, а от того, нужен ли участок или нет.

«Я советую участок покупать, вне зависимости от того, кризис сегодня или нет. Если он нужен! Когда земля нужна, тогда ты ее и покупаешь. Подходящий ли сейчас момент для покупки? Вполне! Можно остаться в деньгах, в «кэше», а деньги обесценятся. Если начнется стагнация, но слегка припадут все сделки на рынке, но от этого тоже ничего хорошего не будет. Если участок нужен, покупать надо сейчас, и ни о чем не думать» — сказал он.



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