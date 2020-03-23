В Менделеевске следовали разыскивают жителя Ижевска — он вышел с работы и уехал в Татарстан

Фото: пресс-служба Следкома РТ

Следователи Менделеевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по РТ разыскивают жителя Ижевска Ахметшина Фарита Мансуровича.

Правоохранители установили, что 17 января 2020 года в Ижевске Ахметшин вышел с работы и приехал в ТЦ «Сфера». Оттуда он уехал на автомобиле в сторону Татарстана.

Последний раз мужчину видели в Менделеевске.

Он среднего роста, худощавого телосложения, был одет в черную куртку марки «Nike», спортивную шапку темного цвета и брюки темного цвета.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ахметшина, необходимо сообщить в правоохранительные органы либо позвонить по телефонам: 8 (843) 221-74-21, 8 (843) 237-95-06, 8 (855-49) 2-12-05, передает пресс-служба СК РФ по РТ.