Рамис Терегулов выиграл в Гран-при тяжеловесов на турнире GFC 25

Российский боец ММА Рамис Терегулов стал победителем Гран-при на турнире GFC 25 среди тяжеловесов.

В первом бою россиянин выиграл у Михаила Сарбашева, отправив того в нокаут на 45-й секунде первого раунда. В финале Терегулов оказался сильнее Яна Шипилова из Санкт-Петербурга. Бой был остановлен на первой минуте второго раунда из-за сломанного носа у последнего.

Таким образом, Терегулов одержал свою девятую победу в карьере. Всего в активе 33-летнего самарского бойца 16 боев и 7 поражений. Следующим соперником Терегулова может стать хорват Срджан Марович, которому он проиграл осенью 2019 года.