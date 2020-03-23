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Рамис Терегулов выиграл в Гран-при тяжеловесов на турнире GFC 25

14:41, 23.03.2020
Рамис Терегулов выиграл в Гран-при тяжеловесов на турнире GFC 25
Фото: vk.com/teregulovramis

Российский боец ММА Рамис Терегулов стал победителем Гран-при на турнире GFC 25 среди тяжеловесов.

В первом бою россиянин выиграл у Михаила Сарбашева, отправив того в нокаут на 45-й секунде первого раунда. В финале Терегулов оказался сильнее Яна Шипилова из Санкт-Петербурга. Бой был остановлен на первой минуте второго раунда из-за сломанного носа у последнего.

Таким образом, Терегулов одержал свою девятую победу в карьере. Всего в активе 33-летнего самарского бойца 16 боев и 7 поражений. Следующим соперником Терегулова может стать хорват Срджан Марович, которому он проиграл осенью 2019 года.

Спорт Татарстан
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