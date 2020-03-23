Житель Казани пытался вынести из взломанного банкомата более 2,7 млн рублей

Суд признал ранее судимого 59-летнего жителя Казани виновным в покушении на кражу за взлом банкомата и приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Установлено, что утром 16 января подсудимый с помощью металлического прута взломал фальшдверь платежного терминала в зоне круглосуточного обслуживания отделения одного из банков на ул. Клары Цеткин. Он попытался похитить оттуда более 2,7 млн рублей, однако сработала охранная сигнализация, и мужчина скрылся с места преступления.

Подсудимый свою вину полностью признал, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.