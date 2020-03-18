Следком завершил расследование дела историка Соколова, обвиняемого в убийстве студентки

Фото: wikipedia.org Ирина Ефремова

В Главном следственном управлении СК России завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова. Он обвиняется в убийстве аспирантки, своей сожительницы, и в незаконном приобретении и хранении оружия.

По данным следствия, Олег Соколов совершил убийство аспирантки Анастасии Ещенко. В ходе следствия он признал свою вину.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, 7 ноября 2019 года в реке Мойке был обнаружен доцент СПбГУ Олег Соколов, у которого в портфеле оказались отрубленные женские руки и травматический пистолет. Выяснилось, что ученый убил свою бывшую студентку, с которой сожительствовал.

В зале суда Соколов объяснил, что причиной убийства стала ссора. По словам обвиняемого, во время бытового конфликта девушка набросилась на мужчину с ножом. Решением Октябрьского районного суда Соколов арестован на время предварительного следствия. 16 ноября в станице Старовеличковской Краснодарского края прошли похороны девушки.

