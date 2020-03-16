«Динамо-Казань» в первом полуфинальном матче обыграло московское «Динамо»
«Динамо-Казань» в первом полуфинальном матче плей-офф женской Суперлиги по волейболу в гостях обыграло московское «Динамо» (3:0).
Встреча проходила при пустых трибунах из-за коронавируса. Команда Гилязутдинова все три партии вела с небольшим преимуществом и заслуженно одержала победу.
Самой результативной в составе казанского «Динамо» стала Саманта Фабрис, набравшая 23 очка за матч.
Суперлига Париматч. Полуфинал. Первый матч.
«Динамо» (Москва) — «Динамо-Казань» — 0:3 (23:25, 19:25, 22:25)«Динамо»: Карлини (1), Ефимова (1), Щербань (9), Гончарова — К (24), Фетисова (4), Кроткова (8) — стартовая шестерка, Талышева (либеро), Чаплина (5), Столярова, Любушкина (2), Бабешина (1).
«Динамо- Казань»: Бирюкова (1), Марюхнич (4), Королева (10), Фабрис (23), Старцева — К (1), де ла Крус (12) — стартовая шестерка, Подкопаева (либеро), Котикова, Федоровцева (3).
Очки — 64:75, подача — 2:3, атака — 47:43, блок — 6:8, прием — 39%:54%, ошибки — 23:10. СпортВолейбол Татарстан
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