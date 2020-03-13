Новости общества

00:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Похороны Миннахметова пройдут в его родовом селе

00:03, 13.03.2020

Бывшего генерального директора «Татспирпрома» Ирека Миннахметова похоронят в селе Мингер Сабинского района Татарстана. Это село является родовым для семьи Миннахметовых.

Напомним, что Ирек Миннахметов умер этим вечером в возрасте 39 лет. Его смерть официально подтвердили в «Татспиртпроме» — до недавнего времени Миннахметов был генеральным директором корпорации. Как сообщают СМИ, Миннахметова госпитализировали с занятий в тренажером зале, врачи не смогли ему помочь.

Справка

Ирек Миннахметов родился 25 декабря 1980 года в Казани. Закончил Казанский государственный финансово-экономический институт и юридический факультет Казанского государственного университета им. Ленина (2008). В 2010—2012 годах был заместителем генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Татспиртпром», в августе — октябре 2012 года — гендиректором ОАО «Татмедиа», в 2012 — 2015 годах — главой республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». С 15 января 2015 года он в течение пяти лет был генеральным директором АО «Татспиртпром»

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров