Похороны Миннахметова пройдут в его родовом селе

Бывшего генерального директора «Татспирпрома» Ирека Миннахметова похоронят в селе Мингер Сабинского района Татарстана. Это село является родовым для семьи Миннахметовых.



Напомним, что Ирек Миннахметов умер этим вечером в возрасте 39 лет. Его смерть официально подтвердили в «Татспиртпроме» — до недавнего времени Миннахметов был генеральным директором корпорации. Как сообщают СМИ, Миннахметова госпитализировали с занятий в тренажером зале, врачи не смогли ему помочь.