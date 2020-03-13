Похороны Миннахметова пройдут в его родовом селе
Бывшего генерального директора «Татспирпрома» Ирека Миннахметова похоронят в селе Мингер Сабинского района Татарстана. Это село является родовым для семьи Миннахметовых.
Напомним, что Ирек Миннахметов умер этим вечером в возрасте 39 лет. Его смерть официально подтвердили в «Татспиртпроме» — до недавнего времени Миннахметов был генеральным директором корпорации. Как сообщают СМИ, Миннахметова госпитализировали с занятий в тренажером зале, врачи не смогли ему помочь.
Справка
Ирек Миннахметов родился 25 декабря 1980 года в Казани. Закончил Казанский государственный финансово-экономический институт и юридический факультет Казанского государственного университета им. Ленина (2008). В 2010—2012 годах был заместителем генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Татспиртпром», в августе — октябре 2012 года — гендиректором ОАО «Татмедиа», в 2012 — 2015 годах — главой республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». С 15 января 2015 года он в течение пяти лет был генеральным директором АО «Татспиртпром»
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